Ветнадзор огласил результаты проверки на заболевания массово погибших в Красноярском крае пчел

С жалобами на гибель пчел, по данным службы, обратились владельцы 23 пасек. Сейчас также отобраны пробы для проверки на возможное отравление. Пасечники выбирают лабораторию, куда их направят. Ранее кандидат биологических наук, апиолог Дмитрий Богуславский говорил ТАСС, что возможной причиной массовой гибели пчел могла стать обработка полей пестицидами в сочетании с жаркой погодой.