Ветнадзор огласил результаты проверки на заболевания массово погибших в Красноярском крае пчел

У пчел, погибших в Большемуртинско-Сухобузимском округе Красноярского края, не выявили инфекционных и инвазионных заболеваний. Об этом ТАСС сообщили в краевой службе по ветеринарному надзору.
«Отобраны пробы для проведения лабораторных исследований на исключение инфекционных и инвазионных болезней пчел. По результатам лабораторных исследований положительных результатов не выявлено», — сообщили в ведомстве.
С жалобами на гибель пчел, по данным службы, обратились владельцы 23 пасек. Сейчас также отобраны пробы для проверки на возможное отравление. Пасечники выбирают лабораторию, куда их направят. Ранее кандидат биологических наук, апиолог Дмитрий Богуславский говорил ТАСС, что возможной причиной массовой гибели пчел могла стать обработка полей пестицидами в сочетании с жаркой погодой.
Напомним, массовая гибель пчел произошла в Большемуртинско-Сухобузимском округе. По данным СМИ и общественников, речь могла идти о 20−30 млн погибших насекомых на территории около 40 километров. Пасечники связывали произошедшее с обработкой полей химикатами и заявляли, что их должным образом не предупредили о работах.