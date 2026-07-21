Путин одобрил идею о вручении медальонов доблести родителям погибших бойцов

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал отличной идею руководства Еврейской автономной области вручать родителям погибших героев медальоны воинской доблести.
Во вторник президент встретился в Кремле с главой Еврейской автономной области Марией Костюк. Во время беседы губернатор сообщила, что в регионе начали вручать родителям погибших героев медальоны воинской доблести, эту инициативу поддержали в Дальневосточном военном округе.
«Мы начали с Еврейской автономной области… родителям тех, у кого ребята сегодня пали, защищая Родину, мы готовим такую историю — и вот именно медальон воинской доблести мы вручаем родителям. Для чего? Ведь родителям ничего не нужно, как знать, что их сын остался в истории своей страны, и его не гибель, а именно подвиг, он сегодня остался важен для того, чтобы страна жила», — рассказала Костюк.
По ее словам, именно родители погибших на СВО ребят не только помогут сохранить страну, но и никому не дадут ее в обиду. «Потому что это значит обнулить подвиг своего ребенка. Этого никогда не будет. И вот мы начали вручать (медальоны, — ред.)», — отметила она.
«Это даже не гордость. Я, когда смотрю на родителей, это такое — не сказать горе, это трагедия, но трагедия с гордостью в глазах за себя, за своего сына, за его подвиг, за героев-ребят и уверенность в том, что так дальше будет. Все, что можно, они будут делать», — поделилась Костюк.
«Отличная идея. Согласен», — сказал Путин.
Кроме того, Костюк рассказала, что в ЕАО был открыт мемориал «Матерям победителей», в церемонии также участвовала мама Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Музаева.
«Мне очень понравилось, Сапижат, когда посмотрела на все это, говорит: “Наши сыновья, именно наши сыновья, наша страна, они встают на колено всего лишь один раз в жизни — перед матерью. А мать — это та, что родила, или мать — это Родина, все едино. А потом они встают и готовы защищать и будут всегда защищать”. Я с этим теперь живу и понимаю, что так быть должно», — рассказала Костюк.
«Красиво и содержательно», — отреагировал глава государства.