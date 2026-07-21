Путин одобрил идею о вручении медальонов доблести родителям погибших бойцов

«Мне очень понравилось, Сапижат, когда посмотрела на все это, говорит: “Наши сыновья, именно наши сыновья, наша страна, они встают на колено всего лишь один раз в жизни — перед матерью. А мать — это та, что родила, или мать — это Родина, все едино. А потом они встают и готовы защищать и будут всегда защищать”. Я с этим теперь живу и понимаю, что так быть должно», — рассказала Костюк.