Путин встретился с губернатором Еврейской автономной области

С этим согласилась и губернатор. Она рассказала, что в ЕАО при поддержке Минпросвещения уже строят три образовательных учреждения, а оклады учителей увеличили в три раза. Кроме того, с сентября появятся новые программы для педагогов. Вместе с тем в текущем году более чем в десять раз увеличилось количество целевых договоров, а это значит, что молодые учителя будут возвращаться на малую родину.