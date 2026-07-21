Власти пообещали помочь с возмещением затрат кинематографистам, которые работают в Калининградской области

«У кинокомпании “2.39 Фильм”, которая снимала сериал “Волкодав” был человеческий фактор: их специалист предоставил в ГИИС “Электронный бюджет” не все документы и в последние дни приёма. Поэтому перепродать заявку они уже не успевали, хотя у кинокомпании было всё готово», — рассказала начальница отдела кинематографии «Фестивальной дирекции» Дарья Гарбуз и добавила, что авторы проекта попытают счастья уже в этом году.