Норвежские олени перешли границу с Россией и не могут вернуться домой

Около 30 норвежских оленей пересекли российско-норвежскую границу, о чем сообщила телерадиокомпания NRK.
Как указывается в публикации, «примерно 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией. Владельцам оленей отказано в получении визы в Россию, чтобы они могли забрать своих оленей».
Животных наблюдали на участке между пограничным пунктом Стурскуг — Борисоглебск и российским городом Заполярный. Также оленей видели вдоль дороги, ведущей к поселку Никель.
Эгиль Каллиайнен, возглавляющий районы выпаса оленей в заповеднике «Пасвик», пояснил, что животные пересекли границу еще в зимний период. В настоящее время они находятся на российской территории.
Специалист отметил, что ранее возврат животных не представлял сложности. Для этого было достаточно связаться с пограничной службой, после чего через несколько дней или неделю организовать встречу. Сейчас эта процедура усложнилась. Владельцам животных отказывают в выдаче виз, что лишает их возможности забрать оленей.
По словам Каллиайнена, олени проникают через границу из-за повреждений в заборе. Он полагает, что для предотвращения дальнейших потерь государству необходимо устранить эти повреждения.