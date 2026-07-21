Норвежские олени перешли границу с Россией и не могут вернуться домой

Специалист отметил, что ранее возврат животных не представлял сложности. Для этого было достаточно связаться с пограничной службой, после чего через несколько дней или неделю организовать встречу. Сейчас эта процедура усложнилась. Владельцам животных отказывают в выдаче виз, что лишает их возможности забрать оленей.