Житель Гурьевска поверил звонившему «сыну друга» и перевел ему 60 тысяч рублей

Звонок раздался 7 апреля. По голосу мужчина понял, что звонит сын его друга. Тот сообщил, что его остановили сотрудники ГИБДД и хотят составить протокол о нетрезвом вождении, при этом он трезв. Дальше трубку взял «инспектор», который предложил перевести «60 карандашей» на указанный им счет, что поможет в решении проблемы.