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За 256 млн рублей заменят угольное отопление в 304 домах в Красноярске

Работы ведутся в рамках проекта «Чистый воздух».

В 2026 году заменой угольного отопления в частных домах Красноярска займётся ООО «Сибирская топливно-энергетическая компания». Итоги конкурса подвели в мэрии.

Согласно контракту, компания установит автоматические твердотопливные котлы не менее чем в 304 домовладениях.

Финансирование — 256 миллионов рублей из краевого бюджета. Работы ведутся в рамках проекта «Чистый воздух», цель которого — снизить вредные выбросы в атмосферу.

С 2018 года в Красноярске уже заменили отопление в 3,7 тысячи домов. Власти отмечают положительную динамику: выбросы сокращаются, а качество воздуха улучшается.

Ранее мы сообщали, что более 300 млн потратят на модернизацию отопления в домах Красноярского края.