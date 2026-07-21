За 256 млн рублей заменят угольное отопление в 304 домах в Красноярске

В 2026 году заменой угольного отопления в частных домах Красноярска займётся ООО «Сибирская топливно-энергетическая компания». Итоги конкурса подвели в мэрии.
Согласно контракту, компания установит автоматические твердотопливные котлы не менее чем в 304 домовладениях.
Финансирование — 256 миллионов рублей из краевого бюджета. Работы ведутся в рамках проекта «Чистый воздух», цель которого — снизить вредные выбросы в атмосферу.
С 2018 года в Красноярске уже заменили отопление в 3,7 тысячи домов. Власти отмечают положительную динамику: выбросы сокращаются, а качество воздуха улучшается.
Ранее мы сообщали, что более 300 млн потратят на модернизацию отопления в домах Красноярского края.