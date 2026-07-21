Из Калининградской области в регионы России отправили 1,5 тыс. тонн свинины и субпродуктов

Специалисты проконтролировали отправку 82 партий свинины и восьми партий свиных субпродуктов. В другие регионы отгрузили 1,4 тыс. тонн мяса свинины, включая полутуши, грудинку, лопатку и окорок, а также около 100 тонн свиных субпродуктов — ног, печени и желудков. Всю продукцию произвели на предприятиях Калининградской области.