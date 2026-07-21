В БФУ ищут техническое решение, как украсить шпиль студенческого городка двуглавым орлом

«Сейчас в Калининграде строится университетская библиотека. Университет носит имя Канта. Это правильно. Кант был умный немец, принял российское подданство, читал лекции по философии нашим офицерам, а когда прусские порядки временно вернулись — то с иронией заметил, что присяга на то и присяга, что даётся единожды, посему переприсягать Фридриху обратно, хочется ему того или нет, считает как философ неэтичным. Так и остался формально российским подданным. Так вот. На крыше библиотеки планируется установить шпиль. На шпиле, я убеждён, должен быть русский двуглавый орёл. Что видно было издалека», — отметил тогда Мединский.