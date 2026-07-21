В Прикамье локализован разлив нефтепродуктов в реках Мулянка и Пыж

Разлив нефтепродуктов в реках Мулянка и Пыж локализован, угроза попадания загрязнений в Каму отсутствует, об этом РБК Пермь сообщил глава минприроды Прикамья Дмитрий Беланович.
Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу. Сначала нефтепродукты попали в Пыж, затем начали распространяться по течению Мулянки. Очевидцы рассказывали, что река превратилась в чёрное маслянистое пятно, а также стоял невыносимый запах нефти.
Спасательный штаб для зверей и птиц развёрнут на территории «Манки Ривер Парк». К работе подключились сотрудники базы, биологи, ветеринары и специалисты Пермского зоопарка. В зоопарке отметили, что спасённые птицы начинают есть самостоятельно — это первый признак улучшения состояния.
Как рассказали волонтёры, очистка птицы от нефти занимает 15−20 минут, но последствия интоксикации лечат несколько дней. За первые дни спасли более трёх десятков пернатых.
Экологи опасались, что нефть может добраться до Камы. Чтобы этого не допустить, на уровне края создана межведомственная рабочая группа. В неё вошли представители власти, Росприроднадзора, прокуратуры, МЧС, экологи и волонтёры. Они будут контролировать очистку рек и не допускать новых утечек.
По словам Дмитрия Белановича, порядка 70% загрязнителя уже убрано, к круглосуточным работам привлечены 70 сотрудников аварийно-спасательных формирований. В ближайшее время специалисты подготовят дорожную карту полной ликвидации последствий с конкретными сроками.
Подробнее о случившемся — в материале сайта perm.aif.ru.