Склон Зеленского съезда укрепляют после аномально снежной зимы

Склон Зеленского съезда в Нижнем Новгороде укрепляют после аномально снежной зимы. Работы идут по графику, рассказал мэр Юрий Шалабаев.
После планировки поверхности склона на нём монтируют и фиксируют георешетку, затем для предотвращения возможной эрозии его укрепят винтовыми сваями. В самом коне поверхность отсыпят плодородным слоем земли и посеют газон.
Восстановление участка ведется одновременно с изменением конфигурации проезжей части на улице Пожарского над склоном и модернизацией системы водоотведения. Это позволит направить поток воды в сторону, противоположную склону, и снизить риск его дальнейшего разрушения.
Напомним, что оползень на Зеленском съезде сошел 27 марта 2026 года. На момент инцидента машин рядом не было, и никто не пострадал. Грунт сошел с правой стороны в направлении центра города. По словам официального представителя ННГАСУ Ильи Реушкина, естественные склоны в Нижнем Новгороде, особенно в местах развития овражно-балочной сети, издавна подвержены оползням. Весной сход грунта начинает активизироваться и связано это, в первую очередь, с активным снеготаянием. В этом году норма осадков превышена в несколько раз по данным специализированных ведомств, что и приводит к таким последствиям.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в поселке Новинки под Нижним Новгородом ввели режим повышенной готовности из‑за оползня.