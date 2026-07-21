Склон Зеленского съезда укрепляют после аномально снежной зимы

Напомним, что оползень на Зеленском съезде сошел 27 марта 2026 года. На момент инцидента машин рядом не было, и никто не пострадал. Грунт сошел с правой стороны в направлении центра города. По словам официального представителя ННГАСУ Ильи Реушкина, естественные склоны в Нижнем Новгороде, особенно в местах развития овражно-балочной сети, издавна подвержены оползням. Весной сход грунта начинает активизироваться и связано это, в первую очередь, с активным снеготаянием. В этом году норма осадков превышена в несколько раз по данным специализированных ведомств, что и приводит к таким последствиям.