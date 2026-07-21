Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Склон Зеленского съезда укрепляют после аномально снежной зимы

Для предотвращения возможной эрозии его усилят винтовыми сваями.

Источник: Нижегородская правда

Склон Зеленского съезда в Нижнем Новгороде укрепляют после аномально снежной зимы. Работы идут по графику, рассказал мэр Юрий Шалабаев.

После планировки поверхности склона на нём монтируют и фиксируют георешетку, затем для предотвращения возможной эрозии его укрепят винтовыми сваями. В самом коне поверхность отсыпят плодородным слоем земли и посеют газон.

Восстановление участка ведется одновременно с изменением конфигурации проезжей части на улице Пожарского над склоном и модернизацией системы водоотведения. Это позволит направить поток воды в сторону, противоположную склону, и снизить риск его дальнейшего разрушения.

Напомним, что оползень на Зеленском съезде сошел 27 марта 2026 года. На момент инцидента машин рядом не было, и никто не пострадал. Грунт сошел с правой стороны в направлении центра города. По словам официального представителя ННГАСУ Ильи Реушкина, естественные склоны в Нижнем Новгороде, особенно в местах развития овражно-балочной сети, издавна подвержены оползням. Весной сход грунта начинает активизироваться и связано это, в первую очередь, с активным снеготаянием. В этом году норма осадков превышена в несколько раз по данным специализированных ведомств, что и приводит к таким последствиям.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в поселке Новинки под Нижним Новгородом ввели режим повышенной готовности из‑за оползня.