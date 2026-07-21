В Красноярском крае прошел фестиваль «Енисейская уха 2026»

Поселок Усть-Кемь в Красноярском крае стал центром праздника, посвященного Енисею, рыбацким традициям и сибирскому гостеприимству. Фестиваль «Енисейская уха 2026» проходит ежегодно по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в краевом агентстве по туризму.
Праздник объединил жителей и гостей края вокруг главного символа речной кухни — настоящей енисейской ухи. Участников ждала насыщенная программа: соревнования рыболовов, конкурс ухаваров «До чего же хороша, енисейская уха», состязание лучших рыбных блюд и конкурс подворий «Два берега». В течение дня также работала ярмарка местных мастеров и производителей, прошли мастер-классы по традиционным ремеслам, фотоконкурс «Мой дивный Енисей» и деловая программа.
На фестивале можно было попробовать разные виды ухи, познакомиться с культурой Приенисейья, приобрести изделия местных мастеров и провести день всей семьей. Атмосферу праздника дополнили выступления творческих коллективов из Енисейска, Лесосибирска и Красноярска, а завершился фестиваль танцевальным вечером под открытым небом.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.