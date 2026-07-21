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Завершен прием документов на выдвижение кандидатов в депутаты краевого парламента

Краевой избирком сообщил о завершении выдвижения желающих стать депутатами пятого созыва регионального законодательного собрания. По данным комиссии из соцсетей, на 60 мандатов выдвинуто 946 кандидатов. Из них 211 по 30 одномандатным округам, 735 — по партийным спискам.

Источник: Коммерсантъ

Краевой избирком сообщил о завершении выдвижения желающих стать депутатами пятого созыва регионального законодательного собрания. По данным комиссии из соцсетей, на 60 мандатов выдвинуто 946 кандидатов. Из них 211 по 30 одномандатным округам, 735 — по партийным спискам.

Нынешняя кампания представлена семью избирательными объединениями. Партия «Единая Россия» представлена 102 кандидатами. «Коммунисты России» заявили о 90 претендентах на мандат, «КПРФ» — о 137. У «ЛДПР» 131 кандидат, у «Новых людей» — 51. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» сообщила о 122 желающих стать депутатами, «Справедливая Россия» — о 102. Подчеркивается, что эти объединения освобождены от сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения на выборах.

Одномандатники также представлены семью объединениями. Все вышеперечисленные партии заявили по 30 кандидатов (согласно количеству избирательных округов). Исключение составили лишь «Коммунисты России», у которых заявлено 29 кандидатов. Два претендента выдвинулись самостоятельно. В комиссии подчеркивают, что для регистрации им потребуется собрать установленное количество подписей избирателей в поддержку выдвижения.

Следующим шагом станет представление документов на регистрацию. Этот этап продлится до 5 августа. Полные списки зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений огласят до 15 августа.

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