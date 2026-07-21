Алексей Васильев возглавил Ковернинский район

Напомним, что глава Ковернинского округа Олег Шмелев досрочно сложил свои полномочия 21 января 2026 годп. Такое решение он принял по собственному желанию. Шмелев возглавлял округ почти 12 лет. За это время, как он рассказал, смог вместе с жителями и коллегами реализовать десятки федеральных и региональных проектов, благоустроить округ, укрепить социальную политику и культурную жизнь округа.