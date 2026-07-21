Алексей Васильев возглавил Ковернинский район

Алексей Васильев занял пост главы Ковернинского района. Соответствующее решение принял Совет депутатов округа.
Ранее Васильев исполнял обязанности главы округа с конца января 2026 года, а до этого был заместителем главы администрации.
Напомним, что глава Ковернинского округа Олег Шмелев досрочно сложил свои полномочия 21 января 2026 годп. Такое решение он принял по собственному желанию. Шмелев возглавлял округ почти 12 лет. За это время, как он рассказал, смог вместе с жителями и коллегами реализовать десятки федеральных и региональных проектов, благоустроить округ, укрепить социальную политику и культурную жизнь округа.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Михаил Шатилов покидает пост главы администрации Приокского района.