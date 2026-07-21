Выявлены 17 связанных с внезапной остановкой сердца вариаций белка ACTN2

«Данная болезнь часто поражает здоровых пациентов, и часто она оказывается для них фатальной, как это случалось с известными футболистами, умершими прямо на поле. Собранные данные помогут нам и другим ученым понять, как можно предотвратить эти трагедии, и раскрыть механизмы того, как данные дефектные белки меняют форму сердца у носителей этого заболевания», — заявила профессор Бирмингемского университета (Великобритания) Катя Гемлич, чьи слова приводит пресс-служба вуза.