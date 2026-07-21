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Проект «АртГеймДжем» провёл в Калининграде творческую лабораторию с лекциями и творческими встречами

Программа реализована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Источник: Клопс.ru

Проект «АртГеймДжем» провёл в Калининграде творческую лабораторию с полноценной лекционной программой. За время работы экспозицию бесплатно посетили более 750 человек. Об этом пишет «Балтийский Бродвей».

Главная цель «АртГеймДжема» — создать мост между поколениями. Проект появился в 2024 году на пересечении современного искусства и видеоигр. В этом году организаторы второй раз собрали программу, и её масштаб заметно вырос.

Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив удалось пригласить куратора из Москвы, запустить открытый конкурс для художников, на который подали более 200 заявок, а также провести ряд лекций и творческих встреч.

«В течение месяца художники и разработчики совместно переосмысливали художественное высказывание, дополнив его игровым форматом. Результатом арт-лаборатории стал масштабный выставочный проект из десяти мультипространственных игровых произведений», — сообщают авторы проекта.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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