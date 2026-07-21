В Воронеже умерла 85-летняя доцент госуниверситета

— Светлана Дмитриевна была в числе тех, кто начинал и развивал научные исследования по физике сегнетоэлектриков на кафедре экспериментальной физики в Воронеже. Она воспитала не одно поколение студентов, прививая им уважение к труду, любовь к профессии и стремление к постоянному развитию. Светлану Дмитриевну отличали неиссякаемая энергия и энтузиазм, преданность делу и высокий профессионализм, принципиальность и доброжелательность, искреннее отношение к людям, — отметили коллеги в некрологе.