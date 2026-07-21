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В Воронеже умерла 85-летняя доцент госуниверситета

Простились со Светланой Миловидовой 21 июля.

Источник: Комсомольская правда

19 июля в Воронеже умерла доцент ВГУ Светлана Миловидова, сообщила пресс-служба госуниверситета. Светлане Дмитриевне было 85 лет. 57 лет она преподавала на физическом факультете университета, который окончила в 1964 году. Список научных и учебно-методических публикаций кандидата физико-математических наук составляет более 260 наименований. Она была неоднократно отмечена грамотами и благодарственными письмами, награждена почетным знаком ВГУ.

— Светлана Дмитриевна была в числе тех, кто начинал и развивал научные исследования по физике сегнетоэлектриков на кафедре экспериментальной физики в Воронеже. Она воспитала не одно поколение студентов, прививая им уважение к труду, любовь к профессии и стремление к постоянному развитию. Светлану Дмитриевну отличали неиссякаемая энергия и энтузиазм, преданность делу и высокий профессионализм, принципиальность и доброжелательность, искреннее отношение к людям, — отметили коллеги в некрологе.

Простились со Светланой Миловидовой 21 июля на Коминтерновском кладбище.

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