Десять новых площадок ГТО появятся в Нижегородской области в 2026 году

В Нижегородской области откроют десять новых спортивных площадок до конца года. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на областное министерство спорта.
В 2026 году в Первомайске, Сеченове, Филинском, Варнавине, Лыскове, Красных Баках, Починках, Горбатове, Новосмолинском и на Бору появятся десять площадок ГТО. Также на Бору, в Решетихе и Строчкове завершается установка трех «умных» спортплощадок.
В регионе работают уже более 7700 спортивных сооружений, в том числе объекты городской и рекреационной инфраструктуры. Большинство из них — плоскостные сооружения, в частности, 67 площадок ГТО, четыре ФОКа открытого типа и четыре «умные» площадки. Последние позволяют получить доступ к программе тренировок с помощью QR-кода.
В рамках государственной программы «Спорт России» в прошлом году в Дзержинске появилась одна «умная» спортплощадка. Еще 13 площадок ГТО открыли в Сосновском, Сарове, Усте, Решетихе, Дальнем Константинове, на Бору, в Тумботине, Казакове, Пильне, Лукоянове, Володарске, Васильевке и Гагине.
В областном минспорта отметили, что программу продолжат реализовывать в 2027 и 2028 годах. Предварительно в разных муниципалитетах планируют обустроить еще 16 площадок ГТО и четыре «умные» спортплощадки.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на территории дзержинской школы № 30 устанавливается современная спортплощадка.