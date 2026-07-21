Десять новых площадок ГТО появятся в Нижегородской области в 2026 году

В регионе работают уже более 7700 спортивных сооружений, в том числе объекты городской и рекреационной инфраструктуры. Большинство из них — плоскостные сооружения, в частности, 67 площадок ГТО, четыре ФОКа открытого типа и четыре «умные» площадки. Последние позволяют получить доступ к программе тренировок с помощью QR-кода.