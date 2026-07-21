Волгоградец Александр Тюменцев в третий раз победил в конкурсе СЖР

— Я очеркист. Люблю писать в этом жанре. Мне интересно показать закрытого человека, а судьи очень закрытые люди, с необычной стороны. С одной стороны необычный, а с другой — совершенно обычный человек, такой же, как все мы, — рассказывает Александр. — И очерк «Служат два товарища» — о двух судьях, которые в прошлом были офицерами российской армии, а потом стали судьями.