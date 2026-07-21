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Ростовская область вошла в рейтинг трезвости российских регионов

Ростовская область вошла в топ-20 регионов России с наименьшим потреблением алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Источник: Коммерсантъ

Ростовская область вошла в топ-20 регионов России с наименьшим потреблением алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Согласно данным Минздрава России, за июнь 2026 года показатель в области составил чуть более 5 литров на душу населения. В общероссийском рейтинге Ростовская область заняла 71-е место из 82, а среди субъектов Южного федерального округа оказалась самым малопьющим.

По оперативной оценке, средний показатель потребления алкоголя по стране составил 7,62 литра на душу населения — это минимальный уровень с 1997—1998 годов.