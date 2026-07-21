Ростовская область вошла в рейтинг трезвости российских регионов

Согласно данным Минздрава России, за июнь 2026 года показатель в области составил чуть более 5 литров на душу населения. В общероссийском рейтинге Ростовская область заняла 71-е место из 82, а среди субъектов Южного федерального округа оказалась самым малопьющим.