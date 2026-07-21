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Волгоград накрывает аномальная жара до 38 градусов 22 июля

В Волгоградской области синоптики обещают пекло до 38 градусов и грозы.

Источник: Комсомольская правда

Волгоград и область 22 июля окажутся во власти сильной жары. Столбики термометров поднимутся до рекордных отметок, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В самом Волгограде день будет ясным и сухим. Осадков не ожидается. Ночью температура опустится до 22−24 градусов, а днем воздух раскалится до 34−36 градусов. Ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западный, его скорость составит 5−12 метров в секунду.

В области ночью также обойдется без дождей, температура составит 20−25 градусов, а при прояснении может похолодать до 15. Днем столбики термометров покажут 28−33 градуса, а местами — до 38 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.