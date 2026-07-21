Волгоград накрывает аномальная жара до 38 градусов 22 июля

В самом Волгограде день будет ясным и сухим. Осадков не ожидается. Ночью температура опустится до 22−24 градусов, а днем воздух раскалится до 34−36 градусов. Ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западный, его скорость составит 5−12 метров в секунду.