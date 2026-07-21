Невролог пояснила, почему ходьба с рюкзаком приводит к радикулиту

Чудинская добавила, что точный прогноз без МРТ дать невозможно, а при повторяющихся эпизодах радикулита может понадобиться ЛФК или полужесткий корсет. Нужно укреплять мышцы корсета и тренироваться с постепенным увеличением веса рюкзака, слушая свое тело, порекомендовала врач.