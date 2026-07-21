Невролог пояснила, почему ходьба с рюкзаком приводит к радикулиту

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Длительная ходьба с рюкзаком может привести к воспалению нервных корешков и развитию радикулита, рассказала врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.
«Когда вы идете с рюкзаком, межпозвонковые диски испытывают повышенное давление. Если есть скрытый остеохондроз или протрузия, длительная ходьба по неровной поверхности провоцирует микротравмы, отек тканей и воспаление нервного корешка — так развивается радикулит», — сказала Чудинская «Газете.Ru».
По словам врача, переохлаждение или неудобная поза на привале могут спровоцировать «прострел». При сильной боли Чудинская посоветовала прекратить движение, сесть на ровную поверхность, принять обезболивающее и приложить холод к больной зоне.
«Если боль сопровождается онемением ноги, слабостью в стопе, нарушением мочеиспускания — это признаки серьезной компрессии. Нужна срочная эвакуация к врачу. Не тяните», — отметила врач.
Чудинская добавила, что точный прогноз без МРТ дать невозможно, а при повторяющихся эпизодах радикулита может понадобиться ЛФК или полужесткий корсет. Нужно укреплять мышцы корсета и тренироваться с постепенным увеличением веса рюкзака, слушая свое тело, порекомендовала врач.