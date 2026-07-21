Подписана концессия на строительство нового стадиона в центре Воронежа

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на торги за право заключения концессионного соглашения также подавали заявки московские ООО СК «Трансрегион» и ООО «Смоленск-спорт». Комиссия их отклонила и пришла к выводу об «отсутствии оснований для проведения конкурса», в связи с чем было принято решение заключить соглашение с его инициатором. Среди прочего отмечалось, что заявки московских компаний были поданы «в последние минуты их приема, с разницей всего в 12 минут» и не соответствовали федеральному законодательству.