Депутаты гордумы возложили цветы к памятнику Чкалову на площади Минина

Евгений Чинцов отметил, что перелет Валерия Чкалова и его экипажа сначала на остров Удд, а затем через Северный полюс стал целой вехой в мировой авиации. По его словам, это были победы инженерной мысли СССР, символ технологического суверенитета страны и высочайшего мастерства рабочих, а также гимн мужеству и профессионализму пилотов. Он подчеркнул, что, вспоминая перелет 1936 года, участники мероприятия отдают дань памяти не только великому летчику, но и всему поколению победителей, сделавших страну великой державой.