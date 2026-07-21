Депутаты гордумы возложили цветы к памятнику Чкалову на площади Минина

20 июля председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов вместе с депутатами гордумы и Законодательного Собрания Нижегородской области, представителями ветеранских организаций, молодежной палаты при городской думе и регионального молодежного парламента возложил цветы к памятнику Валерию Чкалову на площади Минина и Пожарского.
Памятное мероприятие было приурочено к 90-летию беспосадочного перелета по маршруту «Москва — остров Удд».
Евгений Чинцов отметил, что перелет Валерия Чкалова и его экипажа сначала на остров Удд, а затем через Северный полюс стал целой вехой в мировой авиации. По его словам, это были победы инженерной мысли СССР, символ технологического суверенитета страны и высочайшего мастерства рабочих, а также гимн мужеству и профессионализму пилотов. Он подчеркнул, что, вспоминая перелет 1936 года, участники мероприятия отдают дань памяти не только великому летчику, но и всему поколению победителей, сделавших страну великой державой.
Напомним, накануне мероприятия, посвященные 90-летию беспосадочного перелета экипажа Валерия Чкалова, прошли в Москве. 19 июля в парке «Ходынское поле» участники возложили цветы к памятнику Чкалову, для гостей провели мастер-классы. 20 июля в Некрополе у Кремлевской стены состоялась церемония возложения цветов к захоронению летчика.
Как ранее отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в эти дни отдается дань уважения подвигу экипажа под командованием Валерия Чкалова. Он подчеркнул, что совершенный 90 лет назад перелет протяженностью более 9 тысяч километров стал не только рекордом, но и значительным этапом в развитии авиации.
«Сегодня, когда она стала неотъемлемой частью повседневной жизни, а перелеты подобной дальности занимают считанные часы, сложно осознать титанический труд, которого потребовал тот исторический маршрут. Но именно такие события определяют вектор развития технологий и служат нравственным ориентиром для будущих поколений», — добавил глава региона.
Ранее сайт pravda-nn.ru разбирался, как Валерий Чкалов получил «свой» остров в Охотском море.