Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

40 воронежцев за неделю заболели ковидом

Болезнь регистрируется даже летом в жару.

Несмотря на жаркую летнюю погоду, в регионе продолжают регистрироваться случаи заболевания коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю лабораторно выявили 40 случаев COVID-19 (1,8 на 100 тыс. нас.).

Эпидемиологи напоминают, что при первых симптомах болезни нужно оставаться дома и избегать контактов с другими людьми до выздоровления. Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача! Следите за своим состоянием здоровья. Если вы почувствовали, что заболеваете и симптомы болезни нарастают, немедленно обратитесь за медицинской помощью, вызовите врача на дом и следуйте его рекомендациям.

Для профилактики распространения инфекции врачи рекомендуют регулярно проветривать помещения (желательно в течение 30 минут), чаще мыть руки, больше находиться на свежем воздухе, избегая мест скопления людей.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше