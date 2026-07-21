Орловское УФАС выявило нарушения в рекламе банка ПСБ

В середине июня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что билборды Сбербанка в Орле с рекламой программы долгосрочных сбережений (ПДС) стали поводом для возбуждения дела о нарушении рекламного законодательства. По мнению УФАС, реклама не позволяет получить «всю необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях вклада, определяющих размер счета и влияющих на его доходность».