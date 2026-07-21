Госдума запретила выдавать гражданство иностранцам с судимостью

Исключения предусмотрели для детей младше 14 лет, беженцев, иностранцев с политическим или временным убежищем, контрактников российских ВС и участников боевых действий в их составе. Повторно справку не потребуют у тех, кто уже предоставлял такой документ. Для украинцев ввели переходный период: два года они смогут подавать документы без подтверждения отсутствия судимости. Новые правила распространяются и на лиц без гражданства.