Как будет развиваться юг Волгограда

О дальнейшем развитии Красноармейского района Волгограда шла речь на встрече главы региона Андрея Бочарова с местными жителями. Прежде в ходе рабочей поездки губернатор вместе с мэром Владимиром Марченко побывал на ключевых объектах дорожно-транспортных проектов на юге областного центра. Одним из первых посетил новый парк, а также территорию, где будет организован транспортный узел. Как изменится район уже в ближайшее время — в материале vlg.aif.ru.