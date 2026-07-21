Новая набережная и фонтаны появились в малых городах Нижегородской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», стартовавшего в 2025 году, по всей России с начала прошлого года благоустроено более 8,5 тысяч общественных и дворовых пространств. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2030 года, что позволит продолжить масштабное преображение населенных пунктов.
Нижегородская область активно включилась в федеральную программу. В городе Володарске реализован проект-победитель конкурса создания комфортной городской среды «Володарская мозаика». Специалисты отреставрировали историческое панно 1978 года, установили сухой фонтан, сцену, а также оборудовали зоны мастер-классов, детские площадки и привели в порядок прилегающие дворы.
Еще одним примером обновления стал город Навашино, где обновили парк по проекту «Путь корабела». Территория разделена на шесть функциональных зон: от входной группы и сцены до мест для тихого отдыха и воркаута. У местного озера появились полноценный пляж, пирс-причал и променад для прогулок.
Как отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, за время существования программы (с 2017 года) создано более 30,8 тыс. точек коммерции и около 7 тыс. рабочих мест. Согласно задачам нацпроекта, к 2030 году качество среды в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30%, а к 2036 году — на 60%.
Ранее сообщалось, что в Арзамасском округе завершен ремонт дороги к селу Ломовка по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».