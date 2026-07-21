Новая набережная и фонтаны появились в малых городах Нижегородской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Как отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, за время существования программы (с 2017 года) создано более 30,8 тыс. точек коммерции и около 7 тыс. рабочих мест. Согласно задачам нацпроекта, к 2030 году качество среды в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30%, а к 2036 году — на 60%.