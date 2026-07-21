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Китай продлил безвизовый режим для россиян

Китай продлил безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года.

Китай продлил безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

Без визы россияне могут находиться в стране до 30 дней. После выезда из Китая можно снова въехать и повторно пребывать там до 30 суток. Представитель МИД КНР Го Цзякунь подтвердил, что действие безвизового режима продлили. Изначально он был введен для россиян в сентябре 2025 года и должен был действовать до 14 сентября 2026-го.

Ранее, 20 июля 2026 года, Россия также продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. На фоне действия безвиза турпоток между странами заметно вырос. В первом квартале 2026 года россияне совершили около 396 тыс. туристических поездок в Китай. Это на 62,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Китай занимает третье место по популярности у российских туристов после Египта и Турции.

Для Красноярска китайское направление тоже остается одним из самых востребованных. За первые шесть месяцев 2026 года аэропорт Красноярск обслужил 459 тыс. пассажиров на международных рейсах. Это на 23% больше, чем годом ранее, когда международный пассажиропоток составлял 372 тыс. человек.

Росту способствовал высокий спрос на рейсы в Китай и Вьетнам. Сейчас из Красноярска доступны прямые перелеты в несколько городов Китая, включая Пекин, Санью, Харбин, Тайюань, Маньчжурию, Шанхай и Гуанчжоу.