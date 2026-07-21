Китай продлил безвизовый режим для россиян

Китай продлил безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.
Без визы россияне могут находиться в стране до 30 дней. После выезда из Китая можно снова въехать и повторно пребывать там до 30 суток. Представитель МИД КНР Го Цзякунь подтвердил, что действие безвизового режима продлили. Изначально он был введен для россиян в сентябре 2025 года и должен был действовать до 14 сентября 2026-го.
Ранее, 20 июля 2026 года, Россия также продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. На фоне действия безвиза турпоток между странами заметно вырос. В первом квартале 2026 года россияне совершили около 396 тыс. туристических поездок в Китай. Это на 62,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Китай занимает третье место по популярности у российских туристов после Египта и Турции.
Для Красноярска китайское направление тоже остается одним из самых востребованных. За первые шесть месяцев 2026 года аэропорт Красноярск обслужил 459 тыс. пассажиров на международных рейсах. Это на 23% больше, чем годом ранее, когда международный пассажиропоток составлял 372 тыс. человек.
Росту способствовал высокий спрос на рейсы в Китай и Вьетнам. Сейчас из Красноярска доступны прямые перелеты в несколько городов Китая, включая Пекин, Санью, Харбин, Тайюань, Маньчжурию, Шанхай и Гуанчжоу.