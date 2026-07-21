Китай продлил безвизовый режим для россиян

Ранее, 20 июля 2026 года, Россия также продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. На фоне действия безвиза турпоток между странами заметно вырос. В первом квартале 2026 года россияне совершили около 396 тыс. туристических поездок в Китай. Это на 62,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Китай занимает третье место по популярности у российских туристов после Египта и Турции.