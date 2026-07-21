МЧС опубликовало видеоинструкцию на случай ракетной опасности в Волгограде

— Не стойте на открытом месте и не прячьтесь у витрин, в арках и подъездах. Если укрытий рядом нет, найдите кювет, бордюр, бетонную преграду. Ложитесь ниже, прикройте голову и приоткройте рот. Если вы в машине, не пытайтесь уехать. Остановитесь, выйдите и следуйте в укрытие. Если вас завалило, не кричите сразу — крик поднимает пыль в лёгкие. Стучите по трубе или стене, светите фонариком, кричите только, если вы слышите рядом людей, — советуют в ГУ МЧС России по региону.