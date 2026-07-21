Утвержден архитектурный облик новой школы в Дзержинском районе Перми

В Перми утвердили архитектурно-градостроительный облик будущего здания школы в Дзержинском районе. Она будет построена в микрорайоне ДКЖ на ул. Василия Каменского. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Новая школа будет рассчитана на 1440 учащихся. Общая площадь четырехэтажного здания Г-образной формы составит 25 тыс. кв м. Фасад оформят в бежево-серых тонах с использованием плит из фиброцемента и декоративной штукатурки. Его также украсят витражным остеклением, а входные группы оборудуют защитными козырьками и тамбурами.
Подрядчиком строительства выступает пермское ООО «“Рекон-строй”. Объект должен быть сдан в 2028 году.