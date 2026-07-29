Екатеринбург в деталях: рекорды, легенды и неожиданные факты о городе и области

Особого внимания заслуживает Нижний Тагил. Именно здесь из высококачественного металла («Старый соболь») начали делать знаменитые расписные железные подносы, которые стали визитной карточкой русского народного промысла. А еще в 1834 году отец и сын Черепановы построили первый в России паровоз, а в 1801 году Ефим Артамонов создал первый в мире двухколесный велосипед — на 38 лет раньше европейских аналогов.