Мажора, устроившего ДТП в центре Нижнего Новгорода, оставили в СИЗО до октября

В день аварии на него составили четыре административных протокола, а всего с 2025 года за ним числился 161 материал на сумму свыше 700 тысяч рублей. Позже к административным делам добавилось уголовное за агрессивное вождение. Параллельно он получил 10 суток административного ареста за дебош в ресторане и был лишён прав на 1 год 10 месяцев за отказ от медосвидетельствования.