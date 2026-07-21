75 тысяч грантов, 127 тысяч заявлений: куда сложнее всего поступить в Казахстане

По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом количество заявлений увеличилось на 14 тыс.: в 2025 году было принято 113 тыс. заявлений.
Известно, в 2026 году для обучения на бакалавриате выделено более 75 тыс. грантов.
Большая часть образовательных грантов (60%) выделена на инженерные направления подготовки. Еще 20% грантов предусмотрено для педагогических направлений, а оставшиеся 20% — для других отраслей с учетом потребностей рынка труда.
По наиболее востребованным направлениям обучения несколько лет подряд выбор поступающих остается неизменным — больше всего заявлений поступило на такие направления, как «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», «Педагогические науки» и «Информационно-коммуникационные технологии».
«Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих переводчиков, дипломатов, юристов, психологов и учителей».Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.
Решение по присуждению грантов принимает Республиканская конкурсная комиссия, в состав которой входят представители государственных органов и общественных организаций, общественные деятели.
Списки обладателей грантов будут опубликованы до 10 августа.
А зачисление в вузы завершится 25 августа.
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