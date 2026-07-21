75 тысяч грантов, 127 тысяч заявлений: куда сложнее всего поступить в Казахстане

По наиболее востребованным направлениям обучения несколько лет подряд выбор поступающих остается неизменным — больше всего заявлений поступило на такие направления, как «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», «Педагогические науки» и «Информационно-коммуникационные технологии».