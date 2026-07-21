В Перми согласовали архитектурный вид новой школы на улице Каменского

Школа рассчитана на прием 1 440 учеников. Четырехэтажное здание имеет Г-образную форму. В нем разместят учебные кабинеты, лаборатории химии и биологии, мастерские для уроков труда и зоны самоподготовки. Современный образовательный корпус также включит Центр детских инициатив, лекционные помещения, библиотеку, столовую, актовый и спортивные залы. На прилегающей территории появится физкультурная зона с площадками для волейбола, баскетбола, беговыми дорожками и пространством для школьных мероприятий.