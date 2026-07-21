«Бейте фашистских гадов!» Герой Деликов вёл бой даже с оторванными ногами

Молодому бойцу не было и 20 лет, когда он встал на защиту Родины. Эрдни Деликов оказался первым калмыком, который был удостоен звания Героя Советского Союза — увы, посмертно.
21 июля 1942 года в районе хутора Пухляковский юный сержант совершил подвиг, о котором позже узнала вся страна. О парне писали газеты, в его честь называли улицы и школы. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
«Возьмите мое ружье… “.
Летом 1942 года на донских переправах шли жестокие бои. У хутора Пухляковского насмерть стояли бойцы 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. Именно здесь свой последний бой принял сержант Эрдни Деликов.
Парень был родом из Астраханской губернии (ныне территория Калмыкии). Он рано начал работать, писал для сельской газеты. В армию юноша попал в декабре 1941 года. Уже спустя несколько месяцев его подразделение оказалось на передовой.
21 июля 1942 года немцы под плотным прикрытием большого числа бронемашин и бомбардировщиков начали теснить советские части, оборонявшие подступы к хутору Пухляковскому (сегодня это Усть-Донецкий район Ростовской области). Самый ответственный и опасный участок обороны командование доверило расчёту противотанковых ружей, которым командовал сержант Эрдни Деликов.
Шесть суток, не смыкая глаз, бойцы отражали яростные атаки противника. Деликов работал точно: его меткие выстрелы превращали в пылающие обломки немецкую технику. На счету его расчёта — три уничтоженных броневика и четыре грузовика с пехотой врага.
Но силы были неравны. В одном из ожесточенных боев сержант Деликов получил смертельное ранение. Осколок авиабомбы оторвал ему правую ногу, но он не прекратил стрелять.
Следующим выстрелом герой уничтожил четыре машины, в которых сгорели 15 автоматчиков. Вторая бомба взорвалась рядом, оторвав вторую ногу. Истекая кровью, он понимал, что ему не суждено увидеть Победу. Свой последний приказ он отдал бойцам: «Возьмите моё ружьё. Бейте фашистских гадов! Пусть знают, что наши не отступают!».
В том кровопролитном бою смертью храбрых пали все до единого бойцы отделения Деликова. Но они выполнили приказ. Враг не прошёл. Эрдни Тельджиевичу Деликову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Имя в памяти.
У героя не осталось собственных детей. В июле 1942 года ему было всего 19. Будучи совсем молодым сержантом, он совершил свой подвиг при обороне переправы и погиб, не успев создать семью. Потомкам он оставил лишь имя и пример мужества.
«Молодые воины, сражайтесь как Деликов! Ни шагу назад!» — писали в те дни фронтовые газеты.
Свой земной путь Эрдни Деликов обрёл на ростовской земле. Изначально сержанта похоронили в санитарном захоронении. Позже прах героя был перезахоронен, и сегодня он покоится в братской могиле в станице Раздорской.
Донская земля, которую он защищал ценой собственной жизни, стала для него вечным домом. В этой же станице в честь героя названа местная школа.
На малой родине память о Деликове бережно хранят на государственном уровне. Его именем был назван местный совхоз. В селе Садовом Сарпинского района установлен бюст героя и создан музей, где хранятся личные вещи и документы. Улицы, носящие его имя, есть не только в селе Садовом, но и в столице Калмыкии Элисте.
Подвиг сержанта оказался настолько велик, что его имя вышло за пределы не только Земли, но и всей солнечной системы. В 1982 году Международным астрономическим союзом малой планете № 2113 было присвоено имя «Erdni» (Эрдни) в честь Эрдни Деликова.
Строки из наградных листов хранят память о том, как обычный сельский парень ценой жизни спас позицию. В стране регулярно проходят памятные мероприятия, где ветераны и кадеты возлагают цветы к монументам.