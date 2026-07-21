Главу калининградской УК оштрафовали на 50 тысяч за протекающую кровлю

Для жителей проблемного дома на Харьковской этот случай стал очередным эпизодом в затянувшейся борьбе за комфортные и безопасные условия проживания. В региональной прокуратуре напоминают: если ваша управляющая компания не справляется с обязанностями, необходимо обращаться с жалобами в надзорное ведомство — такие сигналы являются основанием для внеплановой проверки.