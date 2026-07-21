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Главу калининградской УК оштрафовали на 50 тысяч за протекающую кровлю

Прокуратура Центрального района Калининграда привлекла к ответственности руководителя управляющей компании ООО «ЖЭК № 17».

Источник: KaliningradToday

Поводом стало ненадлежащее содержание многоквартирного дома на улице Харьковской. Как выяснилось в ходе проверки, УК не обеспечила должный уход за кровлей и чердачным помещением, из-за чего квартиры жильцов регулярно затапливает, а потолки разрушаются.

За выявленные нарушения главе компании назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Эта статья предусматривает наказание за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Помимо штрафа, прокуратура внесла руководителю управляющей компании представление с требованием немедленно устранить все выявленные нарушения. В ведомстве уточнили, что контроль за исполнением предписания остается на особом контроле. Если коммунальщики не приведут кровлю и чердак в порядок, последуют более жесткие меры, вплоть до дисквалификации должностного лица.

Для жителей проблемного дома на Харьковской этот случай стал очередным эпизодом в затянувшейся борьбе за комфортные и безопасные условия проживания. В региональной прокуратуре напоминают: если ваша управляющая компания не справляется с обязанностями, необходимо обращаться с жалобами в надзорное ведомство — такие сигналы являются основанием для внеплановой проверки.

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