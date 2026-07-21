Владимир Путин провёл встречу с губернатором ЕАО Марией Костюк

Президент обратил на рост инвестиций в основной капитал, который достиг 35%. За прошлый год в ЕАО реализовали 30 проектов общей стоимостью 200 млрд рублей и открыли четыре новых предприятия. Одним из главных двигателей экономики ЕАО, подчеркнула глава региона в беседе с президентом стала логистика, в том числе развитие автомобильного сообщения с Китаем через мост через Амур.