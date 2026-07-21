Владимир Путин провёл встречу с губернатором ЕАО Марией Костюк

Президент России Владимир Путин 21 июля провёл встречу с губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк. Глава региона доложила о социально-экономическом развитии области, подготовке кадров и привлечении медицинских специалистов, сообщает РИА Новости.
Президент обратил на рост инвестиций в основной капитал, который достиг 35%. За прошлый год в ЕАО реализовали 30 проектов общей стоимостью 200 млрд рублей и открыли четыре новых предприятия. Одним из главных двигателей экономики ЕАО, подчеркнула глава региона в беседе с президентом стала логистика, в том числе развитие автомобильного сообщения с Китаем через мост через Амур.
«Новые транспортные возможности помогли региону привлечь инвесторов и запустить производства. На экономических показателях мы сегодня достаточно достойно выросли. Но ранее я говорила, что самая основная история — это развитие человеческого капитала», — напомнила Костюк.
Путин при этом указал, что властям ещё предстоит привести в порядок школы и детские сады. Губернатор рассказала, что при поддержке федерального центра в области строят три образовательных учреждения, оклады педагогов увеличили в три раза, а с сентября для учителей запустят новые программы.
Одновременно регион старается готовить специалистов под потребности местных предприятий и социальной сферы. Число договоров о целевом обучении за год выросло более чем в десять раз, что должно помочь возвращать в ЕАО молодых педагогов, врачей и других востребованных работников.