С начала года в Калининградскую область ввезли почти 1,5 тысячи тонн картофеля из других стран

С начала 2026 года в Калининградскую область ввезли почти 1,5 тысячи тонн продовольственного картофеля из других стран. Большую часть продукции импортировали из Сербии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
С 1 января в область ввезли 877 тонн картофеля из Сербии, 442 тонны — из Египта, 83 тонны — из Азербайджана и 21 тонну — из Белоруссии.
«Перед реализацией продукция прошла необходимые исследования в Калининградском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ “ВНИИЗЖ”. Свободный от карантинных объектов товар выпущен в свободное обращение», — рассказали в ведомстве.
Отметим, что в 2025 году картофель у местных фермеров закончился в середине апреля. Тогда эта продукция стала лидером по росту цен среди овощей. В калининградских магазинах продавали импортную картошку. Её стоимость доходила до 150−170 рублей за килограмм.