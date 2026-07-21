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С начала года в Калининградскую область ввезли почти 1,5 тысячи тонн картофеля из других стран

Большую часть продукции импортировали из Сербии.

С начала 2026 года в Калининградскую область ввезли почти 1,5 тысячи тонн продовольственного картофеля из других стран. Большую часть продукции импортировали из Сербии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

С 1 января в область ввезли 877 тонн картофеля из Сербии, 442 тонны — из Египта, 83 тонны — из Азербайджана и 21 тонну — из Белоруссии.

«Перед реализацией продукция прошла необходимые исследования в Калининградском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ “ВНИИЗЖ”. Свободный от карантинных объектов товар выпущен в свободное обращение», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что в 2025 году картофель у местных фермеров закончился в середине апреля. Тогда эта продукция стала лидером по росту цен среди овощей. В калининградских магазинах продавали импортную картошку. Её стоимость доходила до 150−170 рублей за килограмм.

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