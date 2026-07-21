В Нижнем Новгороде стартовала третья летняя смена лагеря «Хочу стать десантником»

С напутственным словом к воспитанникам и их родителям обратилась директор городского департамента Галина Гуренко. Она отметила, что лагерь уже стал известен далеко за пределами региона и принимает ребят из разных городов России. В третьей смене участвуют подростки из Карелии, Москвы и Краснодара. По словам Гуренко, лагерь остается уникальным проектом, где за 21 день дети проходят курс воздушно-десантной подготовки и совершают самостоятельный прыжок с парашютом.