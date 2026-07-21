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В Нижнем Новгороде стартовала третья летняя смена лагеря «Хочу стать десантником»

Церемонию открытия провели на площади Маршала Жукова в Приокском районе.

В Нижнем Новгороде на площади Маршала Жукова в Приокском районе состоялось торжественное открытие третьей летней смены военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником». Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации города.

С напутственным словом к воспитанникам и их родителям обратилась директор городского департамента Галина Гуренко. Она отметила, что лагерь уже стал известен далеко за пределами региона и принимает ребят из разных городов России. В третьей смене участвуют подростки из Карелии, Москвы и Краснодара. По словам Гуренко, лагерь остается уникальным проектом, где за 21 день дети проходят курс воздушно-десантной подготовки и совершают самостоятельный прыжок с парашютом.

Начальник центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина Александр Найденов напомнил, что лагерь прежде всего носит военно-патриотический характер, и пожелал ребятам стойкости, целеустремленности и дисциплины. Заместитель главы администрации Приокского района Павел Белов подчеркнул важность воспитания любви к Родине и поблагодарил родителей за поддержку детей.

Родители воспитанников рассказали, что ждут от смены не только новых навыков, но и большей самостоятельности, ответственности и физической подготовки. Один из участников, Аветик Кузьмин, признался, что хочет стать сильнее, научиться новому и выполнить свою цель — совершить прыжок с парашютом.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Завершится смена в Нижегородском кремле: там воспитанникам, успешно совершившим самостоятельный прыжок, вручат «Свидетельство парашютиста» и нагрудные знаки.

Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы ознакомились с деятельностью военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником».