В Госдуме раскрыли преимущества закона о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года. Об этом NEWS.ru сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
По словам Гаврилова, обновленный документ облегчает процедуру регистрации участков под подобными объектами.
Продление сроков действия программы приносит владельцам следующие выгоды:
1. Целевое назначение: включение формулировки «для собственных нужд» прямо указывает на то, что правила распространяются исключительно на частное, а не на коммерческое возведение гаражей. Это минимизирует вероятность двоякого прочтения правовых норм и последующих разбирательств в судах.
2. Временной запас: отсрочка завершения упрощенной процедуры до 2031 года предоставляет гражданам и юридическим лицам дополнительное время для легализации прав на сами строения и землю под ними без лишней бюрократии.
3. Расширение круга участников: круг лиц, имеющих право на участие в программе, был увеличен. Замена словосочетания «этим кооперативом» на «этими кооперативом или организацией» позволяет применять нормы не только к гаражно-строительным объединениям, но и к другим видам сообществ граждан, открывая доступ к оформлению большему числу владельцев.
4. Снижение административной нагрузки: из требований были исключены избыточные пункты, такие как обязательное отдельное упоминание кадастрового плана территории. Сокращение перечня необходимых бумаг и этапов оформления земли делает процесс менее сложным для заявителей.
«Благодаря продлению гаражной амнистии граждане видят, что располагают достаточным временем и понятным регламентом для закрепления права собственности», — резюмировал Гаврилов.
Ранее сообщалось, что самовольно построенный гараж снесут в Автозаводском районе.