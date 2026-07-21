Склон Зеленского съезда укрепляют георешеткой и сваями в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжается масштабное укрепление склона на Зеленском съезде после схода перенасыщенного влагой грунта, произошедшего 27 марта этого года. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Макс-канале.
На участке уже провели планировку поверхности, сейчас специалисты монтируют и фиксируют георешетку, а для защиты от эрозии склон укрепят винтовыми сваями. В завершение работ поверх насыплют плодородный слой земли и посеют газон.
Восстановление склона проходит в комплексе с изменением конфигурации дороги на улице Пожарского и переустройством системы водоотвода, чтобы направить стоки в противоположную сторону. По словам главы города, все работы идут строго по графику.
Ранее сообщалось, что срок воссоздания Триумфальной арки в Нижнем Новгороде сдвинули на один год.