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Склон Зеленского съезда укрепляют георешеткой и сваями в Нижнем Новгороде

Работы проводятся после схода грунта, произошедшего 27 марта текущего года из-за аномально снежной зимы.

В Нижнем Новгороде продолжается масштабное укрепление склона на Зеленском съезде после схода перенасыщенного влагой грунта, произошедшего 27 марта этого года. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Макс-канале.

На участке уже провели планировку поверхности, сейчас специалисты монтируют и фиксируют георешетку, а для защиты от эрозии склон укрепят винтовыми сваями. В завершение работ поверх насыплют плодородный слой земли и посеют газон.

Восстановление склона проходит в комплексе с изменением конфигурации дороги на улице Пожарского и переустройством системы водоотвода, чтобы направить стоки в противоположную сторону. По словам главы города, все работы идут строго по графику.

Ранее сообщалось, что срок воссоздания Триумфальной арки в Нижнем Новгороде сдвинули на один год.