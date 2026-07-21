В Воронеже врачи спасли мужчину после ДТП при помощи «искусственных лёгких»

Медики приняли решение применить метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Тактику лечения они согласовали с президентом профильного объединения Михаилом Кецкало. Специальный аппарат на время «взял на себя» функцию лёгких пациента, чтобы дать организму время справиться с тяжёлым состоянием и помочь органам восстановиться. Врачи отмечают, что ЭКМО — это крайняя мера в интенсивной терапии. К ней прибегают исключительно в критических состояниях, когда другие методы не дают результата.