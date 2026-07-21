В Воронеже врачи спасли мужчину после ДТП при помощи «искусственных лёгких»

В Воронеже врачи спасли 28-летнего жителя Ростовской области после страшного ДТП, применив метод лечения с использованием «искусственных лёгких». Об этом сообщили в министерстве регионального здравоохранения во вторник, 21 июля.
Мужчину доставили в приёмное отделение ВОКБ № 1 после серьёзной аварии, которая произошла на территории Воронежской области. Пациент находился в состоянии шока. У него были множественные повреждения, переломы и травмы внутренних органов.
Сначала травматологи-ортопеды зафиксировали бедренную кость пострадавшего, что позволило ему справиться с шоком и минимизировать риск осложнений. Однако на фоне травмы у мужчины развился тяжёлый острый респираторный дистресс-синдром, из-за чего лёгкие перестали выполнять свою функцию. Уровень кислорода в крови начал стремительно падать, что угрожало необратимыми повреждениями головного мозга и всех систем органов.
Медики приняли решение применить метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Тактику лечения они согласовали с президентом профильного объединения Михаилом Кецкало. Специальный аппарат на время «взял на себя» функцию лёгких пациента, чтобы дать организму время справиться с тяжёлым состоянием и помочь органам восстановиться. Врачи отмечают, что ЭКМО — это крайняя мера в интенсивной терапии. К ней прибегают исключительно в критических состояниях, когда другие методы не дают результата.
Спустя неделю показатели пациента стабилизировались, и его отключили от аппарата. Через две недели мужчину в удовлетворительном состоянии выписали из стационара. В дальнейшем ему предстоит реконструктивно-восстановительная операция, которую ему выполнят хирурги в родном регионе.