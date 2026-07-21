В Зеленоградском районе в десятый раз проведут велозаезд «Тур дэ Краам»

В Зеленоградском районе 25 июля в десятый раз проведут велозаезд «Тур дэ Краам» (не путать с заездом «Тур де Кранц» пройдет в 39-й раз). О предстоящем мероприятии сообщает администрация муниципалитета. Заезд посвящено 80-летию Калининградской области.