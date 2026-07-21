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В Зеленоградском районе в десятый раз проведут велозаезд «Тур дэ Краам»

Проехать желающим предлагают 20 километров.

В Зеленоградском районе 25 июля в десятый раз проведут велозаезд «Тур дэ Краам» (не путать с заездом «Тур де Кранц» пройдет в 39-й раз). О предстоящем мероприятии сообщает администрация муниципалитета. Заезд посвящено 80-летию Калининградской области.

«Маршрут остается неизменным — 20 километров. Участников ждет путь от Грачквки до памятника мотоциклистам и обратно», — говорится в сообщении.

Сбор участников намечен в 10:00 у Дома культуры. Старт запланирован на 10:30.

На финише участникам обещают пикник и памятные наклейки на велосипед.

Поселок Грачевка до 1946 года назывался Крам, нем. Kraam.