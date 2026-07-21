Склон Зеленского съезда в Нижнем Новгороде укрепляют после схода грунта весной

Специалисты укрепляют склон Зеленского съезда в Нижнем Новгороде после схода грунта минувшей весной. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев.
Напомним, в конце марта со склона Зеленского съезда сошел грунт, земля оказалась прямо на проезжей части. С 14 апреля администрация ввела режим повышенной готовности из-за оползня.
Причиной схода грунта стало переувлажнение земли из-за аномально снежной зимы. На Зеленском съезде планируют установить специальную решетку, которая укрепит склон. Затем для предотвращения возможной эрозии установят винтовые сваи. Заключительным этапом работ станет посадка газона.
Параллельно с укреплением склона меняют конфигурацию дороги на улице Пожарского и переустраивают систему водоотвода. Это позволит отвести водосток от склона. Сейчас все работы идут в соответствии с графиком.
Ранее сообщалось, что 2,2 млрд рублей направили на подготовку нижегородских школ и детсадов к учебному году.