В Башкирии прошел конкурс по управлению дронами

Участниками конкурса стали школьники и студенты со всей республики. Они продемонстрировали свои знания и навыки в применении беспилотников для решения задач сельского хозяйства. Конкурс состоял из двух этапов. Сначала участники выполнили задания по агромониторингу: оценили состояние посевов и спланировали полет дрона. Затем они показали мастерство управления дроном Geoscan «Пионер», пройдя специально подготовленную трассу.