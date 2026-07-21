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В Башкирии прошел конкурс по управлению дронами

Участниками турнира стали школьники и студенты со всей республики.

Источник: Национальные проекты России

Конкурс по мастерству управления беспилотными летательными аппаратами «Дрон-рейсинг» завершился в Башкирии по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Мероприятие состоялось 9−10 июля в рамках республиканского семинара «День поля — 2026», сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона.

Участниками конкурса стали школьники и студенты со всей республики. Они продемонстрировали свои знания и навыки в применении беспилотников для решения задач сельского хозяйства. Конкурс состоял из двух этапов. Сначала участники выполнили задания по агромониторингу: оценили состояние посевов и спланировали полет дрона. Затем они показали мастерство управления дроном Geoscan «Пионер», пройдя специально подготовленную трассу.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.