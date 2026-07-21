Взятке нашлись доказательства

Каждому из них назначено по девять лет колонии строгого режима и штрафы по 17,5 млн руб. Кроме того, осужденные лишены званий и права в течение семи лет после освобождения занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Время содержания фигурантов под стражей с 12 ноября 2024 года по 10 июля 2026 года будет зачтено в срок отбывания наказания из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции (Краснодар).