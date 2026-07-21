Нижегородский стоматолог-ортопед Сергей Баланов ушел из жизни 20 июля

Стоматолог-ортопед Сергей Баланов скончался в Нижнем Новгороде 20 июля. Об этом сообщили в соцсетях Нижегородской областной стоматологии.
Врача не стало на 59-м году жизни. Сергей Баланов посвятил областной стоматологии более 30 лет. После интернатуры, с 1989 года медик бессменно работал в филиале на Большой Покровской, 23.
Представители областной стоматологии отметили, что Сергей Баланов был отмечен званием «Отличника здравоохранения».
«Это тяжелая утрата для коллектива Нижегородской областной стоматологии и всех пациентов. Не стало опытного и квалифицированного врача, отзывчивого коллеги и товарища», — добавили в учреждении.
Напомним, 13 июля не стало главы рабочего поселка Выездное в Нижегородской области Александра Садовникова.