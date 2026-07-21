Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский стоматолог-ортопед Сергей Баланов ушел из жизни 20 июля

Стоматолог-ортопед Сергей Баланов скончался в Нижнем Новгороде 20 июля.

Источник: Живем в Нижнем

Стоматолог-ортопед Сергей Баланов скончался в Нижнем Новгороде 20 июля. Об этом сообщили в соцсетях Нижегородской областной стоматологии.

Врача не стало на 59-м году жизни. Сергей Баланов посвятил областной стоматологии более 30 лет. После интернатуры, с 1989 года медик бессменно работал в филиале на Большой Покровской, 23.

Представители областной стоматологии отметили, что Сергей Баланов был отмечен званием «Отличника здравоохранения».

«Это тяжелая утрата для коллектива Нижегородской областной стоматологии и всех пациентов. Не стало опытного и квалифицированного врача, отзывчивого коллеги и товарища», — добавили в учреждении.

Напомним, 13 июля не стало главы рабочего поселка Выездное в Нижегородской области Александра Садовникова.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше