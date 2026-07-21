В Уфе прошел турнир выходного дня на «Кубок Первого треста»

В Уфе дали старт новому спортивному проекту — Турнир выходного дня на «Кубок Первого Треста». Организаторами выступили Группа компаний «Первый Трест» и Академия тенниса J-PRO.
Проект направлен на поддержку детского спорта, популяризацию здорового образа жизни и развитие семейных спортивных традиций. В состязаниях первого турнира, который состоялся 18 и 19 июля, приняли участие юниоры двух возрастных категорий из разных городов России.
Страсти на кортах кипели нешуточные. Но это того стоило! Участники и зрители получили огромный заряд энергии и драйва, а победители — заслуженные награды: медали, дипломы, подарки от партнеров и рейтинговые очки сезона.
В первом турнире приняли участие более 40 спортсменов в двух возрастных группах юноши и девушки 9−10 лет, отдельная группа — девушки до 13 лет.
Турнир будет состоять из серии соревнований, которая в перспективе может стать одним из значимых городских спортивных состязаний. По итогам сезона сильнейшие спортсмены смогут встретиться в финале, чтобы побороться за Кубок «Первого Треста» и денежный приз.
Фото: Пресс-служба ГК «Первый трест».
— Для нас важно не только строить современные жилые комплексы, но и поддерживать инициативы, которые делают наш город комфортнее и помогают развивать здоровый образ жизни, — отмечают в Группе компаний «Первый Трест», — Спорт, активный семейный досуг и качественная городская среда — это ценности, которые мы разделяем и стремимся развивать.
Место проведения турнира тоже имеет значение. Академия тенниса J-PRO, расположенная в микрорайоне Сипайлово, обладает современным оборудованием и лучшим покрытием. В непосредственной близости находится озеро Кашкадан и прилегающий к нему парк с одноименным названием — одно из самых популярных мест отдыха жителей Уфы.
К тому же здесь растет жилой комплекс «Атлантис», концепция которого основана на идее «Город-курорт» — жизни рядом с водой, природой и современной спортивной инфраструктурой. А значит, его жители, несомненно, воспользуются возможностью заниматься теннисом, который во все времена остается любимой игрой миллионов людей.
— Такие проекты позволяют не только поддерживать молодых спортсменов, но и формировать новую культуру городской жизни, где спорт становится естественной частью повседневности, — говорит директор Академии тенниса J-PRO Дмитрий Смирнов.
В дальнейшем планируется расширение проекта, увеличение количества этапов турнира, привлечение новых партнеров и развитие серии соревнований с участием спортсменов из разных городов.
Фото: Пресс-служба ГК «Первый трест».
— Мы хотим, чтобы «Кубок Первого Треста» стал доброй городской традицией, объединяющей детей, родителей, профессиональных спортсменов и всех, кто разделяет ценности активного образа жизни. Такие проекты направлены не только на спортивные достижения, но и создание сильного сообщества, — уверены организаторы.
Победителями первого турнира стали:
— среди девушек до 13 лет первое место у уфимской спортсменки Яны Складчиковой, второе — у Екатерины Ярышевой из Екатеринбурга;
— среди юношей 9−10 лет победу одержал Михаил Мячин из Когалыма, серебряным призером стал Павел Порохин из города Копейск;
— среди девочек 9−10 лет класс показали юные спортсменки из Екатеринбурга — Вероника Овчинникова (1 место), Есения Форостина (2 место).
Справка.
«Первый Трест» — лидер среди застройщиков Республики Башкортостан с объемом текущего строительства в 410 000 кв.м. жилья. При этом Группа компаний уделяет особое внимание корпоративной социальной ответственности, развитию городской среды, поддержке спорта, образования, культурных и общественных инициатив.
Проектная декларация на сайте наш дом. рф. ЖК «Атлантис». Застройщик: АО СЗ «Атлантис» (по данным Единого ресурса застройщиков на 01.07.2026).