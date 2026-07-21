В Уфе прошел турнир выходного дня на «Кубок Первого треста»

К тому же здесь растет жилой комплекс «Атлантис», концепция которого основана на идее «Город-курорт» — жизни рядом с водой, природой и современной спортивной инфраструктурой. А значит, его жители, несомненно, воспользуются возможностью заниматься теннисом, который во все времена остается любимой игрой миллионов людей.